Huawei'nin 5G Destekli Telefonları 2019'da Piyasada Olacak

Çin’in en büyük telefon üreticilerinden Huawei, 5G destekli modellerinin geliştirme aşamasını tamamladıklarını duyurdu. Şirket yaptığı açıklamayla 5G destekleyen telefonlarını 2019’un ortalarında piyasaya sürmeye hazır olduklarını söyledi.

Dünya Mobil Kongresi’nin Şangay ayağında konuşan Huawei yöneticilerinden Eric Xu, 5G bağlantı teknolojisiyle donatılmış akıllı telefonlarının 2019 yılında hazır olacağının müjdesini verdi. Haziran 2019 itibarıyla 5G desteği veren telefonlarını piyasaya sürmek için çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Xu, 5G desteği sunan Kirin işlemcileri de 2019’ın ilk aylarında piyasaya sürüleceklerini belirtti.

Eric Xu’nun açıklamaları şu şekilde oldu: “Bu ürünler, mümkün olan en kısa sürede 5G deneyiminin keyfini çıkarmaları için daha yüksek hız isteyen tüketicilerimizle buluşacak. Huawei, 5G misyonunu gerçekleştirebilmek için endüstri ortaklarıyla çalışmaya, yatırım yapmaya ve yenilik getirmeye hazırdır.”

Huawei uzun süredir 5G teknolojisinde liderliği eline almak için ter döküyordu. Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 yılında birçok ülkenin 5G teknolojisi kullanmaya başlayacağını, bu sebeple yeni teknolojiye uygun telefonları daha önce piyasaya sürmeleri gerektiğini ifade etmişti. Mobil Dünya Kongresi Şangay’da yaptığı açıklamalarla bu görüşünü resmiyete döken Huawei, 2018’in son günlerinde 5G uyumlu modemlerini de piyasaya süreceğinin altını çizdi.