Huawei’nin Katlanabilir Telefonu Mate X’e Ait Görseller Sızdırıldı!

Samsung, geçtiğimiz günlerde tanıttığı Galaxy Fold ile katlanabilir akıllı telefon furyasının öncüsü oldu. Bu furyaya ikinci sıradan dahil olacak firma ise Huawei’den başkası değil. Ancak Huawei’nin katlanabilir telefonu Mate X’in resmi tanıtımına çok kısa bir süre kalmışken cihazı gösteren bir afiş sızdırıldı.

Huawei, katlanabilir telefonu Mate X’i resmi olarak 24 Şubat’ta başlayacak olan MWC 2019’da tanıtmayı planlıyor. Fakat etkinlik alanından sızdırılan bir afiş fotoğrafı, Mate X’in görünümünü şimdiden gözler önüne serdi.

Huawei Mate X’in tasarımının net bir şekilde görülebildiği görselde, cihazın Galaxy Fold'a göre ters yönde katlandığı anlaşılıyor. Henüz net konuşmak mümkün olmasa da, Huawei Mate X’te Galaxy Fold’dan farklı olarak tümleşik olarak tek bir ekran kullanılmış olabilir.

Afişteki görsellere bakıldığında, Mate X’in Galaxy Fold’a göre daha estetik ve daha az kalınlıkla katlanma işleminin üstesinden gelebileceği izlenimi oluşuyor. Telefonun katlanmış haldeyken kalınlığının daha az olması, cihazın o haldeyken de normal bir akıllı telefon gibi görünmesi açısından avantaj sağlayabilir.

Katlanabilir akıllı telefon Huawei Mate X hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlı. Şimdilik cihazın 5G teknolojisini barındıracağından ve afiş görüntüsünden başka detayı bilinmiyor. Neyse ki kısa süre sonra Mate X hakkında birçok detayı öğreneceğiz çünkü Huawei’nin resmi tanıtımı bugünün ilerleyen saatlerinde yapması bekleniyor.