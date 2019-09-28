Huawei'nin Ticaret Lisansı Yeniden İptal Edilebilir

Tek başına ABD gibi devasa bir güce meydan okuyan Huawei, son dönemlerde zor zamanlar geçiriyor. Özellikle de şirketin akıllı telefon alanında yaptığı yenilikler çöpe gidebilir. İşte haberimizin detayları.

Hatırlayacağınız üzere ABD, Huawei'ye adeta savaş ilan etti ve ilerleyen dönemlerde Huawei çok ciddi bir satış kaybına uğramaya başladı. Bunun üzerine şirket kendi mobil servisini bile kullansa dahi yine de ABD kuruluşlarına bağlıydı.

ABD Ticaret lisansını uzatacağını söylemişti

Dünya ekonomi zirvesi'nde ABD başkanı Donald Trump, Çin ile olumlu gelişmelerin yaşandığını ifade etmişti. Bunun üzerine herkes Huawei kuruluşuna karşı daha alımı bir politika bekliyordu. Trump gerçekten de ılımlı davrandı ve Huawei şirketinin ticaret lisansını uzatma kararı aldı.

Herkes Huawei kuruluşunun daha az problem yaşayacağını düşünürken, bazı haber kaynakları bunun tam tersini iddia etti. Söylenenlere göre 19 Kasım'dan itibaren Huawei'nin ticaret lisansı tamamen iptal edilecek.

Tüm bu haberler doğru çıkarsa ve gerçekten de Huawei ile olan ticaret lisansı tamamen iptal edilirse, şirket işin içinden çıkılmaz bir hale gelir. Mevcut konumda Huawei ile olan ticaret kısıtlanmış görünüyor. Örneğin Huawei, ticaret lisansı iptal edilirse Qualcomm gibi kuruluşlardan yonga seti alamayacak.

Peki sizce Huawei böyle bir durumla karşılaşırsa nasıl bir politika izleyebilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.