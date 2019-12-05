Huawei Nova 6, Nova 6G 5G ve Nova 6 SE Tanıtıldı! İşte Özellikleri ve Fiyatları

Huawei yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Gelin hep beraber Huawei Nova 6, Huawei Nova 6 5G ve Huawei Nova 6 SE'nin tüm teknik özelliklerine ve fiyatlarına yakından bakalım.

Huawei Nova 6 / Nova 6 5G Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Nova 6, 5.7 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan ekrana sahip. Gücünü Kirin 990 yonga setinden alan akıllı telefonda 8 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Huawei Nova 6'nın arka tarafında 40 megapiksellik kamera sensörü bulunmakta. Bu kamera sensörüne 8 megapiksellik ultra geniş açı kamera sensörü, 8 MP telefoto kamera sensörü ve lazer odak sensörü eşlik ediyor.

Akıllı telefonun ön tarafında 32 megapiksellik kamera sensörü ve 8 megapiksellik geniş açı kamera sensörü yer almakta. 4.200 mAh bataryaya sahip olan Huawei Nova 6, 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Cihaz kutudan Android 10 işletim sistemi ile çıkmakta. Huawei Nova 6'nın 5G versiyonunda Balong 5000 modem bulunuyor. 5G teknolojisini destekleyen modelin başlangıç satış fiyatı 539 dolar olurken 4G teknolojisini destekleyen modelin başlangıç fiyatı ise 454 dolar.

Huawei Nova 6 SE Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Nova 6 SE, 6.4 inçlik Full HD+ çözünürlük sunan ekran ile birlikte geliyor. Kirin 810 yonga setinden güç alan Nova 6 SE'de 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunmakta. Huawei Nova 6 SE'nin arka tarafında toplamda 4 adet kamera sensörü bulunuyor. Bu kamera sensörleri: 48 MP ana, 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensörü. Cihazın ön tarafında 16 megapiksellik kamera sensörü yer almakta.

4.200 mAh bataryaya sahip olan bataryadan beslenen cihaz 40 Watt'lık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Akıllı telefon Android 10 işletim sistemi ile kutudan çıkmakta. Cihazın satış fiyatı 315 dolar.