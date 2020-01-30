Huawei nova 7i, Sevgililer Gününde Tanıtılacak

Huawei, nova 7i akıllı telefonunu 14 Şubat’ta Malezya’da düzenlenecek bir etkinlikte tanıtacak. Huawei nova 7i teknik özellikleri, fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

Huawie nova 7i aslında yeni bir telefon değil. Geçtiğimiz ayın başlarında Çin’de tanıtılan nova 6 SE, nova 7i ismiyle tekrar tanıtılacak. 6.4 inç FHD+ sol üstte delik çentikli LCD ekrana sahip olacak Huawei nova 7i, Kirin 810 işlemci, 8GB RAM, 128GB depolama alanı ile gelecek. Kutusundan EMUI 10 ile özelleştirilmiş Android 10 işletim sistemiyle çıkacak telefon Google servisleri yüklü gelmeyecek. Arkada 48 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro, 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dört kamera, önde tek 16 megapiksel kameraya sahip olacak telefonun parmak izi okuyucusu yanda bulunacak. 4200 mAh batarya, 40W hızlı şarj desteği (30 dakikada yüzde 70’e kadar) sunacak.

Huawei’nin Malezya’da tanıtacağı nova 7i akıllı telefonunun fiyatının ne kadar olacağı bilinmiyor, Sevgililer Gününe kadar beklememiz gerekecek. Çin’de nova 6 SE’nin 320 dolar fiyat etiketine sahip olduğunu belirtelim.