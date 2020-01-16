Huawei P Smart Pro için EMUI 10 Beta Müjdesi Geldi

Huawei'nin geçtiğimiz haftalarda tanıttığı P Smart Pro modeli için EMUI 10 beta programı başladı. EMUI 10 beta Huawei P Smart Pro'ya nasıl yüklenir? Gelin hep beraber yakından bakalım.

Huawei P Smart Pro için EMUI 10 Beta Programı Başladı

Huawei Türkiye'nin resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada Huawei P Smart Pro için EMUI 10 beta programının başlatıldığı duyuruldu. Huawei P Smart Pro modeline sahipseniz, Beta Kullanıcı Testi'ni indirerek EMUI 10 işletim sistemini herkesten önce deneyebilirsiniz. EMUI 10 beta programına katılabilmeniz için "Beta Kullanıcı Testi" uygulamasını cihazınıza indirmeniz gerekmekte.

Uygulamayı cihazınıza kurduktan sonra üye olmanız gerekmekte. Üyeliğin ardından uygulamanın alt kısmında yer alan "Kişisel" kısmına gelin. Bu alandan "Projeye Katıl" diyerek beta programına kolayca katılabilirsiniz. Beta programında cihazınızda bulunan uygulamaların kimi zaman yanıt veremeyebileceğini unutmayın!

Huawei P Smart Pro modeline sahipseniz, Beta Kullanıcı Testi'ni indirerek EMUI10 işletim sistemini herkesten önce deneyin. Kayıtlar ilk katılımcılar ile sınırlıdır. İndirmek için: https://t.co/xD5Mz0r5dj #Huawei #HuaweiService pic.twitter.com/58i17KpGcn — Huawei Mobil Türkiye (@HuaweiMobileTR) January 16, 2020

Buradaki bağlantı üzerinden "Beta Kullanıcı Testi" uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.

EMUI 10 arayüzü ile birlikte cihazlara karanlık mod desteği geliyor. Karanlık mod özelliği sayesinde gece akıllı telefonunuzu kullanırken gözleriniz daha az yoruluyor. EMUI 10 ile beraber uygulamalar açılış efekti ile açılmakta. Bu efekt ile cihazlar çok daha hoş bir görünüme sahip olmakta. Android 10 tabanlı EMUI 10 güncellemesi ile cihazların çok daha hızlı çalışacağı açıklandı.