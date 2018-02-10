Huawei P20 Plus, iPhone X'a Benzer Bir Tasarımla Gelebilir

Çin'in en büyük akıllı telefon üreticisi Huawei, bu yıla damgasını vuracak amiral gemisini çıkarmaya hazırlanıyor. Arkada üç kamera kurulumuna sahip olacak P20 Plus'ta, iPhone X'a benzer bir çentik yer alacak. Böylelikle Çinli şirket 'neredeyse' tam çerçevesiz ekran sunmuş olacak.

OneLeaks tarafından sızdırılan render görselleri, Huawei P20 Plus'ın tüm tasarımını kullanıcılara sunmaya yetiyor. Ancak sızdırılan görsellerde iki ayrı cihaz bulunuyor ve bunlardan birinde home tuşu yer alıyor. Hangi modelde home tuşu olup olmayacağı konusu ise henüz belirsizliğini koruyor. Bunun dışında P20 Plus'ta ortalama 6 inçlik çentikli bir ekran ve üç kamera kurulumu göze çarpan tasarım detaylarından bazıları.

Akıllı telefon pazarının ilk üç kamera kurulumlu cihazı olacak P20 Plus, bir kamerasını monokrom lens olarak kullanacak. Bir diğer kamerayı da RGB olarak ayarlayan Huawei'in üçüncü kamera ile neyi hedeflediği ve bu telefonunda Leica ile çalışıp çalışmadığı konusu henüz belirsizliğini koruyor.

Huawei P20 Serisi Ne Zaman ve Nerede Tanıtılacak?

Teknik özellikleriyle de üst seviye bir cihaz olacak P20 serisinin üç ayrı model ile geleceği belirtiliyor. P20, P20 Plus ve P20 Pro olarak gelecek yeni cihazların 27 Mart'ta Paris'te gerçekleşecek lansman ile tanıtılacağı ifade ediliyor. Ayrıca bu cihazlarında yapay zeka teknolojisini ön plana çıkaran Huawei, yıla damgasını vuracak gibi gözüküyor.