Huawei P30 Lite 2020 Geliyor

Huawei’nin Mart ayında tanıttığı orta seviye Android telefonu P30 Lite’ın güncellenmiş sürümü geliyor. Çinli üreticinin orta üst seviyeye konumlandıracağı P30 Lite 2020’nin özelliklerinden önce fiyatı sızdırıldı.

Huawei’nin üç kameralı, damla çentikli ekranlı orta segment akıllı telefonu P30 Lite, Mart ayında tanıtılmış, Mayıs ayında da Türkiye’de satışa sunulmuştu. Söylentilere göre Çinli üretici yakın bir zamanda bu telefonun donanımsal olarak güçlendirilmiş ve tasarım olarak yenilenmiş ve yeni renkler göreceğimiz bir sürümünü tanıtacak. Avrupa pazarında, 349 Euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen P30 Lite 2020 modelinin teknik özelliklerinin ne olacağını, tasarımda nasıl farklılık sunacağını henüz bilmiyoruz.

Mevcut Huawei P30 Lite’ın özeliklerini hatırlayacak olursak: Cihaz 6.15 inç Full HD+ çözünürlüklü bir ekrana sahip. 12nm Kirin 710 sekiz çekirdekli işlemci (Mali-G51 MP4 grafik işlemci) ve 8GB RAM’den güç alan telefonda dahili 128GB hafıza bulunuyor. Telefon üçlü kamera kurulumuyla geliyor ancak ana sensör bölgelere göre farklıllık (48MP veya 24MP) gösteriyor. 18W hızlı şarjı destekleyen 3340 mAh bataryaya sahip olan cihazın parmak izi okuyucusu yanda bulunuyor. Yeni P30 Lite’ın bu donanımın üzerine ne kadar katacağı henüz bilinmese de kutusundan EMUI 10 ile özelleştirilmiş Android 10 ile çıkacağı kesin gibi.