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Huawei P30 Lite Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei P30 Lite Türkiye'de Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Mobil

Huawei P30 ve P30 Pro modellerinin uygun fiyatlı versiyonu Huawei P30 Lite, meraklı bir bekleyişin ardından Türkiye’de satışa çıktı. Huawei P30 Lite özellikleri ve fiyatı gibi daha birçok detayı haberimizde bulabilirsiniz.

Huawei P30 Lite Özellikleri

6.15 inç büyüklüğündeki  IPS LCD ekranında 2312 x 1080 piksel çözünürlük sunan Huawei P30 Lite, su damlası şeklindeki çentiğinde 24MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına ev sahipliği yapıyor.

Cihazın arkasında yer alan 48MP çözünürlüğündeki ana kameraya, 120 derece ultra geniş açılı 8 megapiksel kamera ve derinlik algılayan 2 megapiksellik sensör eşlik ediyor. 

Huawei P30 Lite Türkiye'de

Gücünü Huawei imzalı Kirin 710 yonga setinden alan P30 Lite, 4GB RAM ve 128GB depolama alanı ile geliyor. 3340 mAh değerindeki bataryası sayesinde uzun bir kullanım süresi vadeden akıllı telefon, 18W hızlı şarjı destekliyor.

Huawei P30 Lite’ın diğer özellikleri arasında, USB Type-C, Android 9.0 Pie ve 3.5 mm kulaklık girişi yer alıyor. 

Huawei P30 Lite Fiyatı

Mavi, Siyah ve Beyaz olmak üzere üç farklı renk opsiyonu bulunan Huawei P30 Lite, bugün itibarıyla 3.499 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile Türk kullanıcıların beğenisine sunuldu. 

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