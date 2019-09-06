Huawei P30 Pro Yenilendi

IFA 2019'da tanıtım yapan Huawei, 'yeni P30 Pro' modelini tanıttı. Tasarımda ve renklerde bazı değişiklikler yapan şirket, işletim sistemi tarafında da önemli bir güncelleme yaptı.

Şu an Android tarafındaki en iddialı ve başarılı modellerden birisi olan Huawei P30 Pro, bazı yönlerden yenilendi. Bugün itibariyle IFA'da tanıtılan yenilenmiş model, yeni bir tasarım ve yeni renklerle birlikte geliyor. Mystic Blue ve Misty Lavender olarak adlandırılan yeni renkler, Google Pixel benzeri bir tasarımla vücut buluyor.

Arka tarafta kameranın bulunduğu alan parlak cilalı bir yapıya sahipken alt taraf, tıpkı Pixel modellerinde olduğu gibi mat bir yüzeye sahip. Tutuş noktalarında mat yüzeye yer verilmesiyle birlikte modelin daha az kaygan bir hale geldiğini söylememiz mümkün.

Yeni model tasarım tarafında yenilenmiş olsa da, iç bileşenleri olduğu gibi koruyor. Bununla birlikte yazılım tarafında da bazı değişiklikler söz konusu. Bugün tanıtılan yenilenmiş model, Android 10 işletim sistemi ile birlikte geliyor. Şu an için ne zaman satışa sunulacağı bilinmeyen modelin, hangi pazarlarda satışa çıkacağı da bilinmiyor.