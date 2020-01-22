Huawei P40 Pro İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi!

Huawei'nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro ilk defa kanlı canlı görüntülendi.

Huawei P40 Pro Metroda Görüntülendi!

Birçok kişinin merakla tanıtılmasını beklediği Huawei P40 Pro, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da sızdırıldı. Bir kullanıcı metroda Huawei P40 Pro'nun resmini çekti. Çekilen resimler internet üzerinden silindi ancak yeniden ortaya çıktı. Sızdırılan resimler Huawei P40 Pro'nun render görselleri ile benzerlik göstermekte. Huawei P40 Pro'nun kavisli ekran ile gelmesine kesin gözüyle bakılmakta.

Cihazın iki adet gömülü ön kamera sensörüne sahip olacağı söylenmekteydi. Sızdırılan resimde de cihazın iki adet ön kamera sensörü ile geleceği görülmekte. Akıllı telefonun arka tarafında kaç adet kamera sensörü olacağı bilinmezliğini korumakta. Görüntülerde cihazın arka tarafı görünmemekte. Hemen aşağıdan Huawei P40 Pro'nun nasıl görüneceğine bakabilirsiniz.

Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor. Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını Mart ayında Paris'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihazlar hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.