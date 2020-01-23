Huawei P40 Pro Yeni Rengi ile Adeta Büyüleyecek

Huawei'nin çok yakında tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli hakkında detaylar gelmeye devam ediyor. Huawei P40 Pro'nun yeni renk seçeneği ortaya çıktı.

Huawei P40 Pro, Yeşil Renk Seçeneğine Sahip Olacak

Huawei P40 Pro'nun yeşil renk seçeneği ile geleceği bilgisi sızdırıldı. Huawei P40 Pro'nun yeşil renk seçeneği OneLeaks tarafından paylaşıldı. Cihazın yeni renk seçeneği kendisine hayran bırakıyor. Huawei P40 Pro, 6.5 inçlik şelale ekran ile gelebilir. OLED ekranın HD+ çözünürlüğü ve 120Hz ekran yenileme hızını destekleyeceği konuşuluyor.

Huawei P40 Pro'nun 5.500 mAh grafen batarya ve 50 Watt'lık hızlı şarj teknoloji ile gelmesi bekleniyor. Huawei P40 serisinin gücünü 5G teknolojisini destekleyen Kirin 990 yonga setinden almasına kesin gözüyle bakılmakta. Huawei P40 Pro'nun arka tarafında OIS destekli Sony IMX700 veya IMX686 birincil kamera sensörü yer alabilir.

Huawei P40 Pro geçtiğimiz günlerde metroda ortaya çıkmıştı ve tasarımı ile dikkat çekmişti. Huawei yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını Mart ayında Paris'te düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Cihazlar hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.