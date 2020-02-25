Huawei P40 Tanıtım Tarihi Resmi Olarak Açıklandı!

Huawei tarafından yapılan açıklama ile birlikte Huawei P40 ailesinin çıkış tarihi resmi olarak doğrulanmış oldu. İşte merak edilen detaylar!

Huawei P40 Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Geçtiğimiz saatlerde Huawei tarafından düzenlenen çevrim içi lansman ile birlikte şirketin yeni ürünlerini görmüş olduk. Bununla birlikte Huawei CEO'su Richard Yu, etkinlik sırasında önemli bir detayı daha açığa kavuşturdu. Geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamalar dahilinde P40 modellerinin önümüzdeki ay tanıtılacağını biliyorduk ancak net tarih belli değildi.

Richard Yu tarafından yapılan açıklamaya göre Huawei P40 serisi 26 Mart 2020 tarihinde Paris, Fransa sınırları içerisinde tanıtılacak.

Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi modellerini çevreleyen çok sayıda sızıntı ve söylenti ile karşılaştık. Bu nedenle nelerle karşılaşacağımız konusunda bazı fikirlerimiz mevcut. Buna göre P40 Premium Edition liderliğinde üç farklı model bekliyoruz. Lider modelde beşli kamera kurulumu ile ilgili bazı bilgiler yer alıyor.

P40 Pro ise 52 MP çözünürlüğünde ana kamera ile gelecek ve bu kameranın 40 MP cine shooter, 8 MP telefoto ve 5X optik zoom destekli 125mm telefoto ile desteklenmesi bekleniyor. Baz model olan P40 ise yine benzer bir kurulum ile karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Üç modelin ikisi (teorik olarak) 1,200 Mbps hızlara ulaşabilen Wi-Fi 6+ bağlantısı ile birlikte gelecek ve tüm modeller çift modlu 5G bağlantısına sahip olacak.

Etkinliğe bir ay gibi kısa bir süre kaldı ve sürenin gitgide daraldığı şu günlerde daha fazla detay ile karşılaşmayı bekliyoruz. Peki sizin yeni modelden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi hemen aşağıdaki yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarla paylaşabilirsiniz.