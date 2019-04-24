Huawei Tüm 5G Yasaklarını Altüst Ediyor!

Bundan kısa bir süre önce ABD ile karşı karşıya kalan Huawei, asla pes etmiyor. Özellikle de 5G konusunda verdiği kararlı mücadele, onu Avrupa’ya kadar taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın çok sert bir dille eleştirdiği Huawei şirketi, 5G üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor. ABD sürekli olarak yaptırım kararı alsa bile şirket 5G ağını örmeye devam ediyor. Şirketin son zafer alanlarından biri de İngiltere oldu.

Huawei 5G yasağı İngiltere’de işlemedi

Avustralya ve Yeni Zelanda; Huawei ürünlerinin ülkelerindeki yerel telekom altyapısı projeleri üzerinde çalışmasını yasakladı. Üstelik Yeni Zelanda; yerel bir şirketin Huawei ekipmanlarını ülke genelindeki 5G ürününün bir parçası olarak kullanmasını engelleyecek kadar ileri gitti.

İngiltere ise daha farklı bir yol izleme kararı aldı. Alınan karar göre; Huawei sadece ülkenin 5G altyapısının küçük ekipmanlarına destek verecek. Çekirdek altyapı ise yine İngiliz şirketler tarafından oluşturulacak. Bu karara her ne kadar ABD sıcak bakmasa bile, İngiltere yine işin içinden çıkmayı başarmış gibi görünüyor.

Huawei, ABD’nin bu yaptırımları için anayasaya aykırı dese bile, sonuç pek değişmiyor. ABD şimdilik; tüm müttefiklerini kontrol edebiliyor ancak ilerleyen dönemlerde bazı devletler İngiltere gibi orta yolu bulmaya çalışabilir. 5G teknolojisi şu an için Huawei tarafından finanse ediliyor.

Apple bile 5G konusunda oldukça zor durumda. Sizce Huawei ve ABD arasındaki bu gerilim sona erecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.