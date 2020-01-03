Huawei ve Xiaomi Kıyasıya Rekabeti Sürdürüyor

Özellikle Çin pazarında yoğun bir rekabet içerisinde olan Huawei ve Xiaomi bu rekabete hız kesmeden devam ediyor.

Yeni Hedef: 5G Akıllı Telefon Pazarı

5G teknolojisi hızlı bir şekilde yaygınlaşmaya devam ediyor. Gün içerisinde yaptığımız haberde Goldman Sachs tarafından yapılan tahminlere yer vermiştik. Araştırma şirketi bu sene içerisinde 200 milyon birim 5G akıllı telefon sevkiyatının gerçekleşmesini bekliyor. Bu miktar ise geçtiğimiz seneye göre 20 kat daha fazla.

Bununla paralel olarak bazı diğer araştırmalara göz atalım. Araştırmalar Huawei'nin bu sene yalnızca Çin sınırları içerisinde 100 milyon birim 5G akıllı telefon sevkiyatı yapmasını bekliyor. Şirket Çin pazarındaki 5G hakimiyetini sürdürmek istiyor ve yıl sonuna kadar 1 milyon baz istasyonuna ulaşma hedefi de bulunuyor. Huawei bildiğiniz gibi ağ altyapıları için önemli oyunculardan birisi konumunda bulunuyor.

Buna karşın her şey bu kadar da basit değil. Xiaomi CEO'su Lei Jun yaptığı açıklamada 5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojileri için önümüzdeki beş sene boyunca 50 milyar yuan tutarında yatırım yapmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Bu yıl pek çok yeni modeli piyasaya sunmayı hedefleyen şirket Huawei için işleri zorlaştıracak gibi gözüküyor.