Huawei View 10 (V10) Avrupa için Tanıtıldı

Bir süre önce Çin'de Honor V1 0 ismiyle tanıtılan Huawei'in yeni cihazı, bugün Avrupa ve ABD için Honor View 10 ismiyle duyuruldu. View kelimesini seçerek ekrana vurgu yapan Huawei, bu cihazda 6 inçlik Full HD 18:9 ekran formatını kullanmış.

Huawei Mate 1 0 cihazıyla tanıdığımız Kirin 970 yonga seti View 10'da da yer alıyor. 4GB ve 6GB RAM seçenekleriyle gelen cihazda 64GB veya 128GB dahili depolama alanı seçenekleri de yer alıyor. Ayrıca Honor modellerinin arasında ilk 18:9 ekran formatıyla gelen yeni model, üst seviye akıllı telefon pazarında boy gösterecek. 16MP+20MP arka ve tek 13MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan Huawei Honor View 10, telefon kilidini açmak için kullanıcının yüzünü tanıyabiliyor.

3750 mAh batarya ve Android Oreo işletim sistemini barındıran cihaz 4 farklı renk seçeneğiyle ( Siyah, mavi, altın, kırmızı) raflardaki yerini alacak. Ayrıca 8 Ocak tarihinde hem Avrupa hem de ABD için satışa çıkacak olan View 10'un fiyatı ise 500 Euro'dan başlıyor ve seçeneklere göre artış gösteriyor.

Huawei'nin yeni telefonu Honor View 10'u nasıl buldunuz? Ülkemize uygun bir fiyat etiketiyle gelse satın almayı düşünür müydünüz?

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