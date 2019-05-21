Huawei’ye Bir Şok Daha: Android Q Programından Çıkarıldı

ABD'nin; güvenliği tehdit eden şirketlerle işbirliği yapılmasını engelleyen kararı, birçok kuruluş tarafından kabul edilmişti. Google, İntel ve Qualcomm; ABD'nin çıkarmış olduğu bu yasaya uyarak Huawei ile olan bütün bağlarını koparma kararı aldı. Özellikle de Google'ın aldığı karar, şirketi büyük oranda etkilemişti.

Google tarafından yapılan ve büyük önem taşıyan Android Q Beta programına, pek çok akıllı telefon üreticisinin dahil olduğu biliniyor. Son birkaç yılda Dünyanın en değerli şirketlerinden birisi olmayı başaran Huawei, Google tarafından alınan bir karar ile Android Beta programından çıkarıldı.

Huawei Mate 20 Pro Android Q betaya dahil edilmedi

Google ilk etapta, Android desteğini tamamen Huawei cep telefonlarından çekeceğini ifade etmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine, Ağustos ayına kadar Android desteği vermeye ikna oldu. Google tarafından yürütülen Android Beta programına ise, Mate 20 Pro dahil edilmedi.

Android desteği, Huawei cep telefonlarına Ekim ayına kadar verilmeye devam edilecek. Android programı ise, muhtemelen bu tarihten sonra gelecek. Böyle bir durumda Huawei cep telefonları doğal olarak Android programından yararlanamayacak. Google bu hesaplardan sonra Huawei Mate 20 Pro modelini programdan çıkarma kararı aldı.

Tüm bu yaşanan gelişmeler, Huawei’ye bir şok etkisi daha yarattı. Android programını alacak olan ilk akıllı telefon üreticilerinden biri de Huawei’ydi. Kullanıcılar tarafından da olumlu karşılanan Android Q programı, büyük bir hayal kırıklığı yaratmış oldu. İlerleyen dönemlerde yaşanacak bazı gelişmeler, bu kararları değiştirebilir. Tüm bu değişimleri, anlık olarak sizlere iletmeye devam ediyoruz, bizi takipte kalın.