Geçtiğimiz hafta duyurusu yapıldığı üzere Hyper Light Drifter ve Mutant Year Zero: Road to Eden Epic Games Store'da ücretsiz oldular. Eğer üyeliğiniz var ise, şu andan itibaren bu iki oyunu da 22 Ağustos 2019 tarihine kadar ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunu da Fez olacak.

Hyper Light Drifter

Heart Machine tarafından geliştirilmiş olan Hyper Light Drifter öncelikli olarak 2016 yılında Windows, OS X, Linux, PlayStation 4 ve Xbox One için, sonrasında da Switch ve iOS tabanlı cihazlar için satışa sunulmuştu.

Konu olarak unutulmuş bilgiyi, kayıp teknolojileri ve bozuk kayıtları toplayan aylakların olduğu bir dünyada geçen oyunda, bir hastalığın pençesine düşmüş bir karakteri yönetiyoruz. Projenin başındaki Alex Preston'ın kalp hastalığından esinlenilerek oluşturulan hikayede oyunun geçtiği dünyanın sakinlerinin uzun zaman önce unuttuğu bir teknolojiye erişim sağlayabilen ve aynı zamanda da adı konulamayan bir hastalığa yakalanan bir karakteri yönetiyoruz. Senaryo boyunca oyunun geçtiği dünyada yolculuğa çıkarak bu hastalığa bir çare bulmaya çalışacağız.

Kooperatif desteği sayesinde arkadaşınızla oynayabileceğiniz oyunu bitirdikten sonra New Game+ modunun açılacağını söyleyelim. Ayrıca meydan okuma modu da bulunuyor.

Mutant Year Zero: Road to Eden

The Bearded Ladies tarafından geliştirilmiş olan Mutant Year Zero: Road to Eden, Funcom tarafından PC, PlayStation 4, Xbox One ve Switch için satışa sunulmuştu. Yaşanan Red Plague salgını, nükleer savaş ve iklim değişiklikleri yüzünden insanlığın büyük bir bölümünün yok olduğu bir dünyada geçecek olan Mutant Year Zero: Road to Eden oyununda ekibimizin sıra tabanlı dövüşün, gerçek zamanlı keşfin, gizliliğin ve stratejinin bir araya geldiği taktiğe dayalı bir oynanış yapısıyla hayatta kalmasını sağlamaya çalışacağız.