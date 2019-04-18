İbbPR Hesabı Kalp Krizi Geçirdi: Ekrem İmamoğlu Etkisi

Dünya gündemine de bomba gibi oturmayı başaran İstanbul seçimleri, birçok komik olayın da yaşanmasına neden oluyor. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarla etkileşim için kurulan İbbPR hesabı Ekrem İmamoğlu mazbatasını alır almaz ulaşılamaz hale geldi.

Normal şartlarda 18 gün önce açıklanması gereken seçimler uzatıldıkça uzatıldı. Bütün Dünyanın da yakından takip ettiği İstanbul seçim sonuçları, her ne kadar Ekrem İmamoğlu lehine görülse bile rakibi Binali Yıldırım buna sürekli itiraz etti ve sonuçlar 18 gün sonra belli oldu.

İbbPR hesabı Twitter'da alay konusu oldu

Uzun bir süre İstanbul'daki vatandaşlarla etkileşim kurma aracı olarak kullanılan İbbPR hesabı, dün kullanıcılar tarafından defalarca tıklanmasına rağmen açılmadı. Bu hesaba tıkladığınız anda karşınıza yükleme hatası yazan bir yazı çıkıyor.

Vatandaşların bu duruma Twitter üzerinden verdikleri tepkiler ise caps konusu oldu. İbbPR ile ilgili de henüz bir açıklama yapılmadı.