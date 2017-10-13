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iCloud Hesapları Birer Birer Çalınıyor

iCloud Hesapları Çalınıyor
Oğuzhan Kuyucu
Oğuzhan Kuyucu Mobil
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Genellikle kullanıcılar iOS tabanlı bir cihazı kolay kullanımlı olduğu için ya da güvenlik endişesi yaşamamak için satın alırlar. Ancak hackerlar Apple'ın yüksek güvenlik önlemlerine rağmen Apple kullanıcılarının da hesap bilgilerini çalmayı başarabiliyorlar. 

Bu sefer karşımıza çıkan hack sisteminin adı ise "Olta Sistemi". Felix Krause'un web sitesinde karşımıza çıkan olta sistemi kullanıcıları rahatça tuzağa düşürebiliyor. Apple'ın iTunes satın almaları ve iCloud şifre doğrulamaları için kullandığı ekranı birebir kopyalayan hackerlar, bu şekilde kullanıcıların hiçbir şey fark etmeden şifrelerini girmelerini sağlıyorlar.

iCloud Hesapları Çalınıyor

Kullanıcılar bu ekranı Apple tarafından istenen klasik şifre doğrulama ekranlarından biri sanarak şifrelerini girdiklerinde ise hackerların tuzağına düşerek, bilgilierini bu kişiler ile paylaşmış oluyorlar. Apple tarafından herhangi bir açıklama gelmemiş olsa da, en kısa sürede bu durum ile ilgili bir güvenlik güncellemesi bekleniyor.

iCloud Hesapları Çalınıyor

Kullanıcılar kendilerini bu durumdan korumak için ise, şifre ekranı ile karşılaştıklarında ana ekran tuşuna basmaları gerekiyor. Ana ekran tuşuna basıldığında kaybolan bir ekran varsa olta sistemiyle karşı karşıyasınız demektir ancak ekran, ana ekran tuşuna basmanıza rağmen gitmiyorsa Apple tarafından şifre doğrulaması isteniyor demektir. 

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ETİKETLER: iPhone ios hack iCloud

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