IDC Açıkladı: 2019'da iPhone Satışları Düşecek

Apple'ın bugün gerçekleştireceği etkinlik öncesinde araştırma şirketi IDC, yeni bir rapor ile karşımıza çıktı.

IDC tarafından bugün yayınlanan rapor, önümüzdeki dönemlerde iPhone satışlarının nasıl şekilleneceği ile ilgili analizleri içeriyor. Genel olarak iPhone satışlarında olumsuz hava bekleyen IDC, bu durumu "iPhone satışları için zorlu bir yıl" şeklinde özetledi.

Öncelikle endüstriyel olarak yorum yapan IDC, genel akıllı telefon satışlarının önceki yıla göre yüzde 2,2 oranında düşmesini beklediğini belirtti. Ancak 5G teknolojisi ile birlikte sektörün tekrar canlanacağını düşünen IDC, 2020 yılında satışlarda yüzde 1,6 oranında yükselme bekliyor. 2020 yılında satılacak telefonların yüzde 8,9'unda 5G teknolojisinin bulunmasını bekleyen IDC, bu oranın 2023 yılında yüzde 28,1 civarlarına yükseleceğini iddia ediyor.

Genel yorumun ardından gözünü Apple'a çeviren şirket, bu yıl satışların bir önceki yıla göre yüzde 14,8 düşeceğini söylüyor. Genel olarak fiyat ve 5G eksikliğine bağlanılan bu düşmenin, 5G teknolojisine modellerde yer verilmesi ile birlikte pozitif yönlü seyredebileceği görüşündeler.

Ming-Chi Kuo tarafından yayınlanan ayrı raporlar, Apple'ın 2020 iPhone modellerinde bu yönde hazırlıklarının olduğunu işaret ediyor. Raporlara göre şirket, diğer sene tanıtacağı modellerde yeni bir tasarıma, 5G bağlantısına ve gelişmiş kameralara odaklanacak.