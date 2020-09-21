İkinci El Araç Fiyatları Neden Arttı? İşte Son Durum

Otomotiv data şirketi Cardata, sektörde yaşanan fiyat değişimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. İkinci el araç fiyatları neden yükseldi? İkinci el araç piyasasında son durum nedir? İşte merak edilen detaylar.

İkinci El Araç Fiyatları Neden Yükseldi?

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın yaptığı açıklamada ikinci el araç fiyatlarının yılbaşından bu yana yüzde 80-85 civarında arttığını söyledi. Hüsamettin Yalçın açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"1 Ocak’ta 100 bin TL olan bir ikinci el araç bugün 185 bin TL civarında. Bunun birçok sebebi var. Bu sebeplerin başında pandemiyle birlikte otomotiv üretiminin ve buna bağlı olarak da araç bulunurluğunun oldukça azalması, Mayıs ayına kadar da üretimin başlamaması ve yaklaşık piyasaya giremeyen 300 bine yakın sıfır aracın olması geliyor. Sıfır kilometre araç almak için bayiye giden ve cebinde parası olan bir vatandaş, sıfır araç bulamayınca ikinci ele yöneldi. Bu da, ikinci eldeki talep patlamasını yarattı. Yüksek talep, fiyatları da artırdı.

İkinci el aracın fiyatını belirlemedeki en büyük unsur o aracın sıfır kilometre fiyatıdır. Dolayısıyla sıfır araç fiyatları arttıkça ikinci el araç fiyatları da ona paralel olarak artar. Esnaf, satıcı, bayi, galeri dediğimiz satıcılar, kendi fiyat konumlandırmalarını markaların belirledikleri yeni fiyatlara göre yaptılar. Yani ikinci el araç fiyatları artmaya devam etti."

Sizler Hüsamettin Yalçın tarafından yapılan açıklama hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!