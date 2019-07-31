İklim Değişikliği Bütün İnsanlığı Tamamen Yok Edebilir

Dünyanın en kritik konularından bir tanesi olarak gündeme getirilen iklim değişikliği, uzun bir süredir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dünyanın oluşumu göz önüne alındığında, Güneş tarafından ortaya çıkan sıcaklık etkisi yaklaşık olarak %30 daha fazla yükseldi. İşte haberimizin detayları.

Dünya kendi kendisini yenileyebilecek bir güce sahipken, insanoğlunun iklim değişikliğine neden olması sorunları arttırıyor. Profesör James Lovelock, 1970 yılında Gaia teorisini ortaya attı. Bu konuda önemli bir saygınlık kazandı. Dünyanın geleceği ile ilgili profesör, çok önemli açıklamalarda bulundu.

Profesör Lovelock fosil yakıtlara dikkat çekti

İklim değişikliğine neden olan koşullar değerlendirildiğinde, ilk sıralara metan ve karbondioksit gibi etkenleri yerleştirebiliriz. Güneşin aşırı derecede bir sıcaklık ile bütün sistemi tehdit etmesi, fosil yakıt kullanımının dehşet sonuçlarını ortaya koyuyor.

Bu çevrebilimciye göre eğer fosil yakıtlar azaltılıp dengeli bir ortam oluşturulmazsa, insanlık çok kısa bir süre içerisinde yok olacak. Ayrıca yapılan araştırmalarda her 2 saniyede 1 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın yok edildiği de ortaya çıktı.

Küresel iklim değişikliği elbette sadece insanlar için büyük bir tehdit oluşturmuyor. Aynı zamanda diğer hayvanlar ve canlılarda iklim değişikliğinden son derece ağır bir şekilde etkilenecek. Peki sizce de iklim değişikliği insanların yok olması için yeterli bir sebep olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.