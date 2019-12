İngiltere Başbakanı, Huawei P20 Pro ile Özçekim Yaptı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, NATO zirvesinden 1 gün sonra Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı akıllı telefon modeli olan P20 Pro ile bir özçekim yaptı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Huawei'nin akıllı telefonunu kullanarak bir resim çekti. Televizyon sunucusu Phillip Schofield ve Holly Willoughby ile bir özçekim yapan Boris Johnson'ın Huawei P20 Pro kullanmadığı ortaya çıktı. Başbakan sözcüsü yaptığı açıklamada telefonun Johnson'a ait olduğunu reddetti.

Huawei bildiğiniz üzere Amerika'nın kara listesinde bulunuyor ve Google lisansına sahip değil. Amerika, Huawei'yi ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesi ile yasaklamıştı. Boris Johnson da NATO zirvesinde Huawei'nin İngiltere'de 5G teknolojilerini kurmasının kaygı verici olabileceğini kabul etmişti.

Başbakan, NATO zirvesinden hemen sonra Huawei P20 Pro ile özçekim yapması sosyal medyada gündem oldu. Johnson'ın neden böyle bir adım attığı bilinmezliğini korumakta. Huawei tarafından konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi. Hemen aşağıdan Boris Johnson'ın Huawei P20 Pro ile çektiği resme ulaşabilirsiniz.

Thank you to Phillip and Holly at @thismorning - a good opportunity to talk more about our exciting vision for the country #GetBrexitDone pic.twitter.com/IoFuW1mscO