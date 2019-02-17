İngiltere'de Suçlular GPS Etiketi İle İzlenecek

İngiliz hükümeti artık İngiltere ve Galler'deki suçluları GPS etiketi ile 24 saat takip edecek. Şu anda aktif olan sistemin daha da yaygınlaşanacağını söyleyen yetkililer, yılda yaklaşık 4.000 kişinin GPS etiketi ile takip edileceğini açıkladı.

Yeni GPS etiketleri, suçlunun gittiği her yeri ve tüm hareketleri otomatik olarak kaydedecek. Adalet Sekreteri David Gauke, yeni etiketlerin taciz mağdurlarını daha iyi koruyacağını söyledi. S okağa çıkma yasağı veya ev hapsini uygulamak için kullanılan standart elektronik etiketler, suçlunun belirli saatte ve belirli adreste bulunmadığı zamanda uyarı vermekteydi.

Yenilenmiş GPS etiketleri, artık suçlunun bir rehabilitasyon programına katılıp katılmadığını anlayacak. Bir suçlunun, mağdurun evine yaklaşması halinde otomatik olarak uyarı verecek. Günde 9 sterline mal olacak olan etiketler, bu yazdan itibaren İngiltere ve Galler'de kullanılmaya başlanacak. Şu anda yaklaşık 60.000 suçlu, İngiltere ve Galler'de standart etiketleri kullanmakta.

Sizler İngiliz hükümetinin aldığı karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce alınan karar ile suç oranı daha da düşer mi? Yorumlarınızı bekliyoruz!