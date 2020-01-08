“İnme 112” Pilot Uygulama Başladı

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen cep telefonu uygulaması “İnme 112” Bolu’da uygulanmaya başlandı. Hasta bilgilerini, daha ambulansa binmeden ilgili doktora ileten cep telefonu uygulaması “İnme 112” ile inme riski olan kişilerin en kısa sürede inme merkezine ulaştırılması hedefleniyor.

Uygulama için pilot bölge olarak seçilen Bolu’da görev yapan sağlık ekipleri, uygulamayı cep telefonlarına yükleyerek kullanmaya başladı. Karşılaştıkları hastanın inme geçirmesinden şüphelenen sağlık personeli, telefonundan uygulamayı açacak ve hasta ile ilgili sorulan soruları cevaplayacak. Cevaplar sonucunda, “İnme 112” cep telefonu uygulaması tarafından hastanın inme geçirdiğine karar verilirse, sağlık personeline en yakın inme merkezinin bilgileri gösterilecek ve hastanın bilgileri de ilgili doktora SMS ile gönderilecek.

“İnme 112” Sayesinde Tedavi Yöntemi Erkenden Belirleniyor

Cep telefonuna SMS ile hastanın bilgilerinin ulaşması üzerine ilgili doktor, daha hasta inme merkezine ulaşmadan uygulayacağı tedavi yöntemini belirleyebiliyor. Bu sayede hasta inme merkezine ulaştığı zaman hızlı bir şekilde tedaviye başlanabiliyor.

Bolu İl Sağlık Müdürü Muhammed Emin Demirkol, yapılan çalışmalar sonucunda aksaklıkların belirlenip, en kısa sürede giderildiğini ifade etti. Türkiye için örnek gösterilen bir proje olan “İnme 112” nin uygulanması için pilot bölge olarak Bolu’nun seçilmesinden dolayı gurur duyduğunu ifade eden Demirkol, pilot uygulamanın sonlanmasının ardından, “İnme 112” cep telefonu uygulamasının tüm Türkiye’deki sağlık ekipleri tarafından kullanılacağını sözlerine ekledi.