İnsan Vücudunun Dayanıklılık Sınırı Belli Oldu

ABD'nin Duke Üniversitesi'nde yapılan araştırmalara göre insan vücudunun dayanıklılık üst sınırı belli oldu. Araştırmayı yapmak için koşucuları ve sporcuları inceleyen bilim adamları, bu sınırın geçilmesini mümkün görmüyor.

5 bin km koşu yarışı veya uzun etaplı bisiklet turları gibi dayanıklılık gerektiren aktivilerdeki yarışmacıları gözlem altına alan araştırmacılar, vücudun dinlenme anındaki metabolizma hızının maksimum 2,5 katı veya günde 4000 kalori olabileceğini aktardı. Ayrıca bu sınıra yakın yaşayanların ise hamilelik döneminde olduğu ifade edildi.

Araştırmayı yapmak için Kaliforniya'dan doğu kıyısındaki Washington'a kadar yapılan ve 140 gün süren 5 bin kilometrelik yarışı izleyen bilim adamları, yarıştaki atletlerin haftada altı maraton koştuğunu ve burada vücut metabolizmasının dayanıklılığın ortaya çıktığını dile getirdiler. Koşu sırasında yakılan enerjinin, dinlenme hızının 2,5 katı seviyesinde olduğu gözlemlendi.

Metabolizma Hamilelik Döneminde de Hızlanıyor

5 bin km'lik koşunun toplamında insanların 15,6 kat enerji harcadığı tespit edilirken, 95 gün süren Antarktika yürüyüşü sırasında ise metabolizma hızının 3,5 kat düştüğü ifade edildi. Ayrıca araştırmacılar hiçbir aktivitiye katılmadan, metabolizmanın sürekli hızlı olduğu hamilelik dönemine de dikkat çekti.