Instagram 13 Yaşından Küçüklerin Hesaplarını Kapatacak

Facebook ve Instagram, küçük yaştaki kullanıcılarının üzerindeki denetimi arttırma kararı aldı. Alınan kararla birlikte 13 yaşından küçük oldukları tespit edilen Instagram kullanıcılarının hesaplarının kapatılacağı söylendi.

Kullanıcı sözleşmesi içinde 13 yaşından küçük kişilerin Instagram kullanmasının yasak olduğu bilgisine yer verilmesine karşın, küçük yaştaki kullanıcılara ait hesaplar ancak mahkeme kararıyla kapatılabiliyordu. Çocuk kullanıcılarını koruma konusunda daha aktif şekilde çalışma kararı alan Facebook, 13 yaşın altında olduğunu tespit ettikleri Instagram hesaplarını kapatacaklarını açıkladı. 13 yaşından küçük olduğu tespit edilen hesaplardan, devletler tarafından verilen kimlik kartlarıyla 13 yaşından büyük olduklarını ispatlamaları isteneceği dile getirilirken, kayıt sırasında çocukların kayıt olmasını engelleyecek kimi fikirlerin düşünülmeye başlandığı da söylenenler arasında yer aldı.

Facebook ve Instagram’ın 13 yaş sorununa eğilmesiyse, Dublin’deki CPL Resources adlı bir şirketin Facebook’a içerik incelemesi yaptığını fark eden bir gazetecinin aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri merkezli Kanal 4 ve Firecast Films’in incelemeleri sonrasında ortaya çıkan belgesel sonrasında olduğu söylendi. Gazeteci, üçüncü parti içerik sağlayıcıların 13 yaş altındaki kullanıcıları görmezden geldiğini ortaya çıkardı ve ekledi: “Bu kişilerin belli bir yaşın altında olduğunu kabul etmek zorundayız. Eğer bunu yapmazsak kör olduğumuz anlamına gelir ki herkes belli bir yaşın altındaki çocukların nasıl göründüğünü bilir.”

Instagram’ın sahibi olan Facebook’un yaptığı açıklamayla hesap kontrolü yapan çalışanları için yeni bir eğitim programı hazırladıklarını duyurdu. Yeni eğitimle birlikte hesap kontrolü yapan Facebook çalışanlarının çocuk hesapları konusunda daha dikkatli olacakları ve yaşanabilecek sorunları önceden engellemeye çalışacakları kaydedildi.