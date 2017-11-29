Instagram, 2017'nin 'En'lerini Açıkladı!

2018 yılına sayılı bir zaman kala, 2017 yılının 'en'leri de belli olmaya başladı. Instagram, bu yılın en fazla beğeni alan fotoğraflarını ve videolarını, en çok takip edilen hesapları, en popüler mekanları ve en çok kullanılan hashtag'lerini açıkladı.

Anlayacağınız liste bir hayli uzun. Haydi başlayalım.

Bu yılda sosyal medyada bolca beğendik, gezdik, yedik, içtik ve tabii ki stalk yaptık! Kısacası, sosyal medyada yaşamaya tam gaz devam dedik. Instagram da her yıl olduğu gibi 'en'ler listesini paylaştı ve fotoğraflardan tutun da, videolara, en çok takip edilen hesaplardan, popüler mekanlara kadar dünyada viral olmuş paylaşımları belirledi.

İşte 2017 yılının 'en'leri:

2017 Yılının En Beğenilen Fotoğrafları:

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

2017'nin En Beğenilen Videoları:

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Beyoncé (@beyonce)'in paylaştığı bir gönderi ( 1 Şub 2017, 10:39 PST )

2017'nin En Fazla Takip Edilen İsimleri:​

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2017'de En Fazla Takipçi Kazanan İsimler:

Sahne şimdi de CR7'nin

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2017'de En Fazla Hikayesi İzlenen İsimler:

2017'nin En Popüler Şehirleri:

S A M H O R I N E (@samhorine)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Eki 2017, 11:35 PDT )

Москва - Лучшее (@moscowmap)'in paylaştığı bir gönderi ( 20 Eki 2017, 08:18 PDT )

Maike van der Hoek (@thunder.shots)'in paylaştığı bir gönderi ( 16 Eki 2017, 12:00 PDT )

Daniel Camacho (@danielcamacho)'in paylaştığı bir gönderi ( 26 Eyl 2017, 03:23 PDT )

VuTheara Kham (@vutheara)'in paylaştığı bir gönderi ( 27 Ağu 2017, 08:48 PDT )

2017'nin En Popüler Hashtag'leri: