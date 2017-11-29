Instagram, 2017'nin 'En'lerini Açıkladı!

2018 yılına sayılı bir zaman kala, 2017 yılının 'en'leri de belli olmaya başladı. Instagram, bu yılın en fazla beğeni alan fotoğraflarını ve videolarını, en çok takip edilen hesapları, en popüler mekanları ve en çok kullanılan hashtag'lerini açıkladı.
Anlayacağınız liste bir hayli uzun. Haydi başlayalım.
Bu yılda sosyal medyada bolca beğendik, gezdik, yedik, içtik ve tabii ki stalk yaptık! Kısacası, sosyal medyada yaşamaya tam gaz devam dedik. Instagram da her yıl olduğu gibi 'en'ler listesini paylaştı ve fotoğraflardan tutun da, videolara, en çok takip edilen hesaplardan, popüler mekanlara kadar dünyada viral olmuş paylaşımları belirledi.
İşte 2017 yılının 'en'leri:
2017 Yılının En Beğenilen Fotoğrafları:
2017'nin En Beğenilen Videoları:
2017'nin En Fazla Takip Edilen İsimleri:
- Selena Gomez- 130M+ followers
- Cristiano Ronaldo - 115M+ followers
- Ariana Grande- 115M+ followers
- Beyoncé - 108M+ followers
- Kim Kardashian West - 104M+ followers
- Taylor Swift - 104M+ followers
- Kylie Jenner - 99.5M+ followers
- Dwayne Johnson - 96M+ followers
- Justin Bieber - 93.9M+ followers
- Kendall Jenner - 84.8M+ followers
2017'de En Fazla Takipçi Kazanan İsimler:
- Cristiano Ronaldo – 30M+ new followers
- Selena Gomez – 24M+ new followers
- Ariana Grande – 22M+ new followers
- Kylie Jenner – 23M+ new followers
- Dwayne Johnson – 22M+ new followers
- Leo Messi – 21M+ new followers
- Neymar Jr – 20M+ new followers
- Beyoncé – 17M+ new followers
- Justin Bieber – 16M+ new followers
- Kim Kardashian West – 15M+ new followers
Sahne şimdi de CR7'nin
2017'de En Fazla Hikayesi İzlenen İsimler:
- Lele Pons
- Neymar Jr.
- Olga Igorevna Buzova
- Kim Kardashian
- Amanda Cerny
- Chiara Ferragni
- Maluma
- Anitta
- Ariana Grande
- Kourtney Kardashian
2017'nin En Popüler Şehirleri:
2017'nin En Popüler Hashtag'leri:
- #love
- #fashion
- #photooftheday
- #photography
- #art
- #beautiful
- #travel
- #happy
- #nature
- #picoftheday
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