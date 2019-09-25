Instagram'a Karanlık Mod Desteği Geliyor

Instagram'a nihayet karanlık mod desteği geliyor. Kulanıcıların uzun zamandır merakla beklediği karanlık mod özelliği test edilmeye başlandı. Instagram, Android 10 işletim sisteminde karanlık mod özelliğini test etmeye başladı.

Instagram'ın arayüzü şu anda oldukça beyaz ve parlak renklere sahip. Bu arayüz gece Instagram kullanıcılarını oldukça rahatsız etmekte ve gözleri inanılmaz derecede yormakta.

Instagram kullanıcılardan gelen tepkileri göze aldı ve nihayet karanlık mod için çalışmalara başladı. Karanlık mod özelliği şu anda Instagram'ın beta sürümünde bulunmakta ve test aşamasında.

Karanlık modda koyu siyah renk tonları hakim. Bu renkler gece kullanıcıları rahatsız etmemekte ve çok daha iyi bir Instagram deneyimi sunmakta. Şu anda test aşamasında olan karanlık mod özelliğinin ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı henüz bilinmiyor.

Karanlık mod desteği tahminlerimize göre testlerin tamamlanmasının ardından tüm kullanıcılara kademeli olarak açılacak. Instagram'a gelecek olan karanlık mod desteği hakkında gelen bilgiler şimdilik bu kadar.

Instagram'a gelecek olan karanlı mod desteği hakkında gelişmeler olursa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.