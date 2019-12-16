Instagram Bazı Başlıklar İçin Kullanıcıları Uyaracak

Dünya çapında birçok kişinin uzun süre zaman harcadığı Instagram bazı başlıklar konusunda önlem almaya hazırlanıyor. Şirketin özellikle siber zorbalık konusunda yeterli çabayı göstermediği ifade ediliyordu. İşte Instagram ile ilgili önemli haberimizin detayları.

Fotoğraf ve video paylaşımı konusunda önemli bir yere sahip olan Instagram, kullanıcıların profillerine yükledikleri materyallere daha çok dikkat edecek. Profilinize yüklediğiniz video veya fotoğraf açıklamalarında uygun olmadığı düşünülen ifadeler yer alırsa potansiyel rahatsız edici açıklama uyarısı gösterilecek.

Instagram değiştirmeden paylaş seçeneği de sunacak

Instagram için ana gündem maddelerinin başında hiç şüphesiz siber zorbalıkla mücadele geliyor. Yapılan kötü yorumları filtrelemek, fotoğraf ve başlıklardaki kötü söylemleri engellemek isteyen platform yeni sisteme hızla geçiyor.

Siber zorbalarla uğraşmak genel olarak belirsiz olduğu için zor bir konu diyebiliriz. Bu tür zorbalıkların giderek artmasıyla birlikte toplum sağlığı da son derece olumsuz bir şekilde etkileniyor. Instagram bunu istemediği için yeni tedbirler almak zorunda.

Son olarak alınan bu tedbirde kullanıcılara değiştirmeden paylaşma gibi bir imkan da sunulacak. Burada Instagram daha çok uyaran bir platform konumuna geçmeyi düşünüyor. Sizce Instagram tarafından alınan bu karar siber zorbalığı önleyebilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.