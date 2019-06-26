Instagram CEO’su: Deepfake’e Karşı Bir Politikamız Yok

Instagram Başkanı Adam Mosseri, internetteki yeni tehdit olarak nitelendirilen deepfake videolarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. "Şu anda deepfake’e karşı bir politikamız yok" diyen Mosseri, platform güvenliği ile ifade özgürlüğü arasında hassas bir denge göz ettiklerini söyledi.

Son dönemde sıkça karşımıza çıkan deepfake videoları, sinema sektörü açısından müthiş bir buluş olsa da, özellikle ünlü isimler için pek çok ürkütücü yanı bulunuyor. Zira bu teknik, ünlü isimlerin orijinal videoları değiştirilerek, o kişinin sanki başka şeyler söylüyormuş gibi görünmesine imkan veriyor.

Makine öğrenme tekniği kullanılarak mevcut görüntüler ve videolar, kaynak görüntüler veya videolar üzerinde birleştiriliyor. Bu sayede inanılmaz gerçekçi montajlar yapılıyor. Hal böyle olunca da bir videonun deepfake olup olmadığını anlamakta zorlanabiliyorsunuz.

Amerikan CBS kanalından Gayle King’e verdiği röportajda konuşan Instagram Başkanı Adam Mosseri, şu anda deepfake’e karşı bir politikaları olmadığını söyledi.

“Eğer buna karşı bir politika üretmek istiyorsak, deepfake’i nasıl tanımlayacağımızı doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor” diyen Mosseri, diğer konularda olduğu gibi bunda da olabildiğince şeffaf olmaları gerektiğini söyledi.

Instagram'ın kurucuları Kevin Systrom ve Mike Krieger'ın şirketten ayrılmasının ardından şirketin başına geçen Mosseri, güvenliği ve özgür konuşma ortamını dengelemeye çalıştıklarını; ancak bu dengeyi sağlamanın çok zor olduğunu ifade etti.

Hemen aşağıdan, Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg için yapılmış deepfake videosu izleyebilirsiniz.