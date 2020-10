Instagram Çoklu Hesap Kullananları Sevindirecek Özellik!

Uygulamalara gelecek olan özellikleri resmi olarak tanıtılmadan hemen önce duyurmakla tanınan Alessandro Paluzzi, kısa bir süre önce bu duyuruları yaptığı Twitter hesabı üzerinden bilgilendirme niteliğinde yeni bir tweet yayımladı. Paluzzi'nin son tweetine göre Instagram çoklu hesap kullananları sevindirecek bir özellik geliyor..

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, kısa bir süre önce Twitter'dai ilginç bir özellik yayımladı. Paluzzi tarafından paylaşılan bu özellik, Instagram çoklu hesap kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunarken aynı zamanda özelliğin işlevselliğini de geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa gelecek yeni özellikle beraber sosyal medya kullanıcıları herhangi bir hesapta birinin profilini ziyaret ettiğinde ve onu o hesapla değil de başka bir hesapla takip etmek istediğinde başka bir hesaba geçiş yapmasına gerek olmayacak.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı tweetin ekran görüntülerinde "Takip Et" butonunun altında yeni özelliğin nasıl kullanılacağını anlatan "Diğer hesaplarınızdan takip etmek için basılı tutun" ifadesi yer alıyor. Örneğin, Instagram'da işletme ve kişisel olmak üzere iki farklı hesabınızın olduğunu varsayalım. Instagram'da birini takip etmek istiyorsunuz ancak bunu işletme hesabınızda olduğunuz için yapamadığınızı göz önünde bulunduralım. Yeni özellikten önce bunu yapmak için hesaplar arasında geçiş yapma özelliğini kullanmamız gerekirken yeni özellikten sonra "Takip Et" butonunun üzerine basılı tutmamız yeterli oluyor.

#Instagram is working on the possibility of following an account with your other accounts without having to switch first 👀 pic.twitter.com/MrnClldv55