Instagram Çoklu Hesap Kullananları Sevindirecek Özellik!

Uygulamalara gelecek olan özellikleri resmi olarak tanıtılmadan hemen önce duyurmakla tanınan Alessandro Paluzzi, kısa bir süre önce bu duyuruları yaptığı Twitter hesabı üzerinden bilgilendirme niteliğinde yeni bir tweet yayımladı. Paluzzi'nin son tweetine göre Instagram çoklu hesap kullananları sevindirecek bir özellik geliyor..

Instagram Çoklu Hesap Kullanıcılarına Büyük Kolaylık!

Uygulama araştırmacısı Alessandro Paluzzi, kısa bir süre önce Twitter'dai ilginç bir özellik yayımladı. Paluzzi tarafından paylaşılan bu özellik, Instagram çoklu hesap kullanıcılarına büyük bir kolaylık sunarken aynı zamanda özelliğin işlevselliğini de geliştiriyor. Görünüşe bakılırsa gelecek yeni özellikle beraber sosyal medya kullanıcıları herhangi bir hesapta birinin profilini ziyaret ettiğinde ve onu o hesapla değil de başka bir hesapla takip etmek istediğinde başka bir hesaba geçiş yapmasına gerek olmayacak.

Alessandro Paluzzi'nin paylaştığı tweetin ekran görüntülerinde "Takip Et" butonunun altında yeni özelliğin nasıl kullanılacağını anlatan "Diğer hesaplarınızdan takip etmek için basılı tutun" ifadesi yer alıyor. Örneğin, Instagram'da işletme ve kişisel olmak üzere iki farklı hesabınızın olduğunu varsayalım. Instagram'da birini takip etmek istiyorsunuz ancak bunu işletme hesabınızda olduğunuz için yapamadığınızı göz önünde bulunduralım. Yeni özellikten önce bunu yapmak için hesaplar arasında geçiş yapma özelliğini kullanmamız gerekirken yeni özellikten sonra "Takip Et" butonunun üzerine basılı tutmamız yeterli oluyor.

#Instagram is working on the possibility of following an account with your other accounts without having to switch first 👀 pic.twitter.com/MrnClldv55 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 23, 2020

Bu özelliğin birbirinden farklı hesapları yönetmekten sorumlu sosyal medya yöneticilerine çok büyük katkılarının dokunması bekleniliyor çünkü birden fazla sosyal medya hesabını yönetmekten sorumlu bu kişiler artık herhangi bir kafa karışıklığı yaşamaksızın istediği kişileri istediği hesaptan takip etme imkanına sahip olacak. Yeni yöntemle yönetilen hesapları karıştırma gibi problemler de artık çözüme kavuşmuş olacak.

Alessandro Paluzzi kısa bir süre önce Instagram çoklu hesap özelliğine ilişkin yeni bir güncellemenin detayını daha paylaşmıştı. Paluzzi, bu paylaşımında Instagram'ın sağ alt köşesindeki profil fotoğrafına çift tıklamayla diğer hesaplara geçme özelliğinin geleceğinin müjdesini vermişti. Bu özelliklerin ne zaman kullanımına sunulacağına dair henüz net bir bilgi verilmedi ancak sosyal medya kullanıcıları söz konusu özelliklerin yakın bir tarihte gelmesini umuyor.