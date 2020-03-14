Instagram Coronavirüs Efektlerine Önlem Alıyor

Instagram, Coronavirüs ile ilgili yanlış bilginin yayılmasıyla mücadelede yeni adımlar atıyor. Şirket, Coronavirüs "teşhis ettiğini" veya "tedavi ettiğini" iddia eden artırılmış gerçeklik efektlerini kaldırdı ve diğer koronavirüs temalı efektlerini arama sonuçlarından gizliyor.

Coronavirüs salgını dünyada yayıldıkça Instagram'da birtakım Coronavirüs temalı AR filtreleri yayıldı. Kullanıcılar tarafından oluşturulan efektler, yüz maskeleri ve animasyonlu virüslerin yanı sıra kullanıcıların virüse sahip olup olmadıklarını gösterdiğini iddia ediyordu.

"Daha önce yayınlanan efektleri kaldırdık ve Coronavirüsü öngördüğünü, teşhis ettiğini, tedavi ettiğini iddia eden tüm yeni efektleri uzaklaştırıyoruz" şeklinde bir açıklama yapan Instagram AR ekibi, kuralları ihlal etmese bile içerisinde Coronavirüs teması barındıran efektleri kaldıracağını duyurdu.

Buna ek olarak Instagram, Dünya Sağlık Örgütü'nden gelen bilgilere bağlantı veren mesajları ve onaylanmış vakaların olduğu ülkelerdeki kullanıcı paylaşımlarını ön plana yerleştirecek. Şirkete göre bu bildirimler önümüzdeki birkaç hafta içinde ortaya çıkacak.