Instagram'da Çok Tatlı Canavarlar Dolaşıyor

Avustralyalı hareket tasarımcısı Jasper St Aubyn West, Tail Jar isimli Instagram hesabında çok eğlenceli canavarlar yayınlıyor. Sadece iPad ve Apple kalemi kullanarak, gördüğü her fotoğrafa sevimli canavarlar ekleyen Tail Jar, belki bir gün sizin çekmiş olduğunuz bir fotoğrafı da eğlenceli hale getirebilir.

Jasper St Aubyn West, küçükken ailesinin, kendisini kuyrukla doğduğuna ve bir kavanozda yaşadığına inandırdığını söylüyor. Bu nedenle sosyal medya hesaplarında kuyruk kavanozu anlamına gelen Tail Jar lakabını kullandığını belirtiyor. Sanatçı bir süre sonra bu lakabın üzerine yapıştığını artık Tail Jar olarak bilindiğini, isminin çok fazla kullanılmadığını ifade ediyor.

Ünlü sanatçının instagram hesabında yayınladığı eğlenceli fotoğraflardan bazılarını sizler için derledik.

Tail Jar, sadece iPad ve Apple kalemi kullanarak, gördüğü her fotoğrafa sevimli canavarlar ekliyor

Sanatçının eserlerinin çok daha fazlasını görmek için, Tail Jar Instagram hesabını ziyaret edebilirsiniz.