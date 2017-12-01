Instagram'daki Firma Hesaplarının Sayısı 25 Milyona Ulaştı

Günümüzün en popüler sosyal medya platformlarından birisi olan Instagram tarafından gelen resmi açıklamalara göre; Instagram üzerinde 25 milyon adet firma hesabı aktif şekilde kullanılmakta. Bu sayının Temmuz ayı civarında 15 milyon olduğu da belirtiliyor.

Yani çok kısa süre içerisinde Instagram'daki işyeri ve firma hesaplarının miktarı neredeyse iki katına yükselmiş. Instagram yetkililerinin diğer açıklamalarına göre aktif Instagram hesaplarının %80'i en az bir firma hesabını takip ediyor ve 200 milyon kullanıcı da her gün en az bir firmanın sayfasını inceliyor. Instagram'ın geçtiğimiz Eylül ayında yayınladığı istatistiklerden ise aylık 800 milyon aktif kullanıcının, 500 milyon günlük aktif kullanıcının ve 2 milyon reklamcının bulunduğunu biliyoruz.

Instagram üzerindeki firma hesaplarının artış sebebi olarak ise Instagram'ın yaklaşık 1.5 yıl önce çeşitli firma profilleri geliştirmesi gösterilebilir. "Instagram Business" olarak adlandırılan bu hizmet sayesinde firmalar çok daha fonksiyonel profiller oluşturup çeşitli istatistikler de toplayabiliyorlar. Instagram Business hizmetinin ürün direktörü olan Vishal Shah, yaptığı açıklamada firma hesaplarının yaklaşık %50'sinin herhangi bir internet sitesi ile bağlantılarının olmadığını belirtiyor. Yani bu da bu firmaların pazarlama faaliyetlerini yürütmek için doğrudan birinci kaynak olarak Instagram'ı kullandıklarını gösteriyor. Shah ayrıca Instagram üzerinde ortaya çıkan firmaların bu platformda en başarılı işlere imza attıklarını da belirtiyor.

Instagram'daki firma hesaplarını ziyaret edenlerin 3'te 2'sinin o hesabı takip etmeden ziyaret ettiğini de belirten Vishal Shah, bu kullanıcıların firma hesaplarına nereden geldikleri gibi çeşitli istatistikleri toplamak adına çalışmalar yürüttüklerini de söyledi. Instagram'ın işletmeler için olan versiyonunun resmi sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.