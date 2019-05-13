Instagram'dan Ramazan'a Özel Kamera Efekti

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından Instagram, Ramazan ayına özel olarak geliştirdiği kamera efektini kullanıcılarının beğenisine sundu.

Facebook çatısı altında faaliyet gösteren Instagram, özellikle Müslüman kullanıcılarının hoşuna gidecek bir adım attı. Ramazan ayına özel olarak geliştirdiği yeni kamera efektini yayınlayan sosyal medya devi, bu hareketiyle büyük beğeni topladı.

Yeni kamera efektiyle ilgili konuşan Instagram MENA ve Türkiye Stratejik Ortak Yöneticisi Samer Jamal, Instagram’ın içinde farklı kültürleri barındıran kürüsel bir topluluk olduğunu söyledi.

Ramazan ayına özel olarak geliştirilen yeni kamera efektini Instagram'da hikaye paylaşırken kullanabilirsiniz.

“Elde ettiğimiz veriler, Ramazan ayının insanların iyi niyetlerini paylaşmak için Instagram’a yöneldiği ve iyilik ve yardımla ilgili kelimelerin önemli oranda arttığı bir dönem olduğunu gösteriyor” diyen Jamal, sözlerine şöyle devam etti:

“İyilik büyük bir jest olmak zorunda değil. Hatta, küçük ve beklenmedik şeylerin birinin gününe etkisi çok büyük olabilir. Bu yüzden, Instagram’da insanların iyi niyetlerini ve kutlamalarını eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak #MonthofGood (#İyilikAyı) kampanyamızı ve ilk Ramazan kamera efektimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Ramazan ayında Instagram topluluğu tarafından paylaşılan küçük büyük iyi niyet gösterilerinden ilham almak için sabırsızlanıyoruz”

Ramazan ayına özel olarak içerik üreten tek sosyal medya platformu Instagram değil. Bir diğer popüler sosyal medya ağı Twitter, Ramazan için hashtag ve emojilerini geçtiğimiz hafta kullanıcıların beğenisine sunmuştu.



