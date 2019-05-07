Instagram Fenomenleri Doğru Bilgiler Paylaşıyor Mu?

Bilgi çağı olarak adlandırılan günümüz Dünyasında Instagram fenomenleri, en çok yararlanılan kaynaklar arasında yer alıyor. Peki bu Instagram fenomenlerinin yaptığı paylaşımlar ne kadar doğru? İngiltere merkezli bir kuruluşun yaptığı araştırma, Instagram fenomenlerinin doğru bilgiler paylaşıp paylaşmaması ile ilgili bir çalışma yürüttü ve oldukça ilginç sonuçlara rastladı.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından bir tanesi olarak bilinen Instagram üzerinden yapılan paylaşımlar, genellikle gezi ve gıda sektörü ile ilgili oluyor. Bu tarz paylaşımlarda bulunan Instagram fenomenleri, çeşitli reklam anlaşmaları yavaş yaparak bazı gıdaları veya hapları önerebiliyor.

Instagram fenomenlerinin yaptığı paylaşımlar yanlış bilgi içeriyor

Bazı sosyal medya fenomenlerinin yaptığı paylaşımlarda, çeşitli zayıflama önerileri yer alabiliyor. Örneğin bazı fenomenler şu besinleri yerseniz kısa zaman içerisinde zayıflarsınız gibi cümleler kullanabiliyor.

İngiltere Merkezli bir araştırma kuruluşunun yaptığı çalışmaya göre, en fazla takipçi sayısına sahip olan 9 fitness influencer’ından 8’i kendisini takip eden kişilere yanlış bilgiler veriyor. Rakamın korkunç derecede yüksek çıkması, Instagram fenomenleri konusunda yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.

Özellikle son dönemlerde Instagram fenomenlerinin yaptığı bu paylaşımlar, obezite gibi sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden oluyor. Birçok uzman, yeme alışkanlıkları ile ilgili değişiklik yapacakların Instagram fenomenlerine güvenmemesi gerektiğini doğruluyor. Peki sizce Türkiye'deki Instagram fenomenleri, bu konuda dürüst davranıyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.