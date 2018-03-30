Instagram, GIF Eklentisini Yeniden Yayınladı

Irkçı GIF’ler nedeniyle Instagram Hikayeler’den kaldırılan GIPHY eklentisi, yapılan detaylı kontrollerin ardından yeniden yayınlandı.

Instagram, bir süre önce dünyanın en popüler GIF servisi GIPHY ile işbirliği kurmuş ve yüzbinlerce GIF’e ev sahipliği yapan bir kütüphaneyi kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Milyonlarca insan tarafından kullanılan GIF eklentisi, yaşanan ırkçılık skandalı sonrası süresiz olarak kaldırılmıştı.

Lyauna Augmon isimli bir Instagram kullanıcısı, “Zencilerin işlediği suçlardaki ölüm sayısı” şeklinde ırkçı ifadelerin olduğu bir GIF’le karşılaştı. Dahası, bu skandal ifadelerin yanında bir de maymun resmi bulunuyordu. Augmon’un, söz konusu GIF’i Twitter’da paylaşmasıyla olay bir anda çığ gibi büyüdü.

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search 'crime' for gifs, a "Nigger crime death counter" appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the "bonzo" to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW — Lyauna Augmon (@LyaunaAugmon) 7 Mart 2018

Bunun üzerine açıklama yapan Instagram, bu tarz bir içeriğin platformda asla bulunamayacağını, bu yüzden GIPHY desteğini sorun çözülene kadar kaldırdıklarını duyurmuştu. Benzer şekilde bir karar alan Snapchat de, GIPHY eklentisinin süresiz bir şekilde kaldırıldığını duyurmuştu.

GIF özelliğinin akıbeti ne olacak soruları arasında, Instagram’dan nihayet beklenen açıklama geldi. Bu süreçte GIPHY ile yakın temas halinde olduklarını ifade eden Instagram sözcüsü, “GIPHY’nin Instagram kullanıcılarının iyi bir deneyime sahip olmasını sağlamak için önlemler aldıklarından emin olduk” sözleriyle eklentiyi tekrar yayına alındığını müjdeledi. Bununla birlikte Snapchat'in de popüler GIF platformuna bir şans daha verdiğini belirtelim.

Irkçı GIF'in, içerik denetleme filtrelerindeki bir hatadan kaynaklandığını dile getiren GIPHY cephesi, kütüphanenin dört kez kontrol edildiğini ve benzer olayların yeniden yaşanmaması için daha sıkı bir politika izleyeceklerini söyledi.