Instagram, GIF Eklentisini Yeniden Yayınladı

Irkçı GIF’ler nedeniyle Instagram Hikayeler’den kaldırılan GIPHY eklentisi, yapılan detaylı kontrollerin ardından yeniden yayınlandı.

Instagram, bir süre önce dünyanın en popüler GIF servisi GIPHY ile işbirliği kurmuş ve yüzbinlerce GIF’e ev sahipliği yapan bir kütüphaneyi kullanıcıların hizmetine sunmuştu. Milyonlarca insan tarafından kullanılan GIF eklentisi, yaşanan ırkçılık skandalı sonrası süresiz olarak kaldırılmıştı.

Lyauna Augmon isimli bir Instagram kullanıcısı, “Zencilerin işlediği suçlardaki ölüm sayısı” şeklinde ırkçı ifadelerin olduğu bir GIF’le karşılaştı. Dahası, bu skandal ifadelerin yanında bir de maymun resmi bulunuyordu. Augmon’un, söz konusu GIF’i Twitter’da paylaşmasıyla olay bir anda çığ gibi büyüdü.

This blatant RACISM @instagram @kevin is unacceptable. When you search 'crime' for gifs, a "Nigger crime death counter" appears with a MONKEY cranking it & a white guy telling the "bonzo" to watch the numbers #Instagram #blacklivesmatter @TheAffinityMag REMOVE & APOLOGIZE NOW pic.twitter.com/dOnJFBcHCW