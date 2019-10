Instagram Hesabınızı Kiminle Paylaştığınızı Görebileceksiniz

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan Instagram'a yepyeni bir özellik daha geliyor. Instagram yeni güvenlik özelliğini duyurdu. Görünüşe göre, Instagram'a gelecek olan yeni özellik herkes tarafından çok sevilecek.

Son dönemde platforma entegre ettiği özelliklerle dikkat çeken uygulama, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Yeni güvenlik özelliği ile beraber hesabınızı hangi uygulamaların kullandığını kolayca görebilecek ve bu uygulamaları kaldırabileceksiniz.

Hesabınıza erişim izni bulunan üçüncü taraf uygulamalarını ayarlar bölümünden kolayca bulabileceksiniz. Instagram yeni güvenlik özelliğini altı ay içerisinde kademeli olarak yayına açacağını söyledi.

Üçüncü taraf uygulamalar ve web siteleri genellikle “Instagram'dan fotoğraf içe aktarma” veya “Instagram'a bağlanma / bağlantı kurma” seçeneği sunmakta. Hesabınızı üçüncü taraf bir servise bağladıktan sonra, kullanıcı adınız, fotoğraflarınız ve bazı profil bilgileriniz üçüncü taraflar ile paylaşılmakta.

Starting today, we’re making it easier to manage all of the third-party services connected to your Instagram account, so you have more control over the data you share with other apps and services.



