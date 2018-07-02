Instagram Hikayeler’e Yepyeni Bir Özellik Daha Geliyor

Son dönemde yaptığı birçok yenilikle dikkatleri üzerine çeken Instagram, Hikayeler için yeni bir özelliği daha test ediyor.

Yeni hizmeti IGTV ile video içerik oluşturucularının, bir saat uzunluğa kadar dikey olarak biçimlendirilmiş video klipler yüklemelerine izin veren Instagram, son olarak Müzik Çıkartmaları özelliği ile kullanıcıların Hikayeler’ine müzik eklemelerine olanak sağlamıştı.

Günlük tam 400 milyon aktif kullanıcıya ulaşan Instagram Hikayeler, yepyeni bir özelliğe daha kavuşacak. Bir kullanıcı tarafından alınan ekran görüntüsüne göre, Instagram, kullanıcıların Hikayeler üzerinden belirli sorular sormasına olanak tanıyan yeni bir özelliği test ediyor gibi görünüyor.

Görüntüyü paylaşan kişi maalesef bu yeni özelliğin nasıl çalıştığı hakkındaki ayrıntıları paylaşmadı, ancak büyük bir ihtimalle Instagram'ın kamera uygulamasında bir çıkartma seçeneği olarak görünecek. Bununla birlikte sorunun yanıtlarının doğrudan mesaj olarak gösterilip gösterilmeyeceği veya başka bir şekilde bir araya getirilip getirilmeyeceği konusunda şu an için herhangi bir bilgiye sahip değiliz.

Popüler fotoğraf paylaşım uygulaması, kullanıcıların Hikayeler üzerinden birbirleriyle çok daha fazla etkileşim kurmasını istiyor. Bu stratejinin parçası olarak bir dizi yeniliği platforma kazandıran Instagram, kullanıcı deneyimini önemli ölçüde artırmayı başardı. Zira bu başarıyı rakamlar da destekliyor. Haziran ayı başında aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı başaran popüler uygulama, değerini de aynı oranda katlayarak, 100 milyar dolarlık dev bir şirket haline geldi.

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