Instagram'ın Mesajlaşma Uygulaması 'Direct from Instagram' Yayınlandı

Popüler fotoğraf paylaşım servisi Instagram, kendine özgü mesajlaşma uygulamasını çıkardı. Direct from Instagram ismini taşıyan uygulama, ana uygulamaya dahil olan direkt mesaj servisini kaldıracak ve bundan böyle bu hizmet ayrı bir uygulama olarak kullanıcılara sunulacak. Android ve iOS platformu için yayınlanan uygulama Türkiye'de de kullanılabiliyor.

Sosyal medya devi Facebook, 2011 yılında radikal bir karar alarak Facebook Messenger isimli ayrı bir uygulama duyurmuştu. Başlangıçta Facebook'un bu hamlesi fazlasıyla gereksiz göründü ancak ilerleyen yıllarda bu mesajlaşma uygulaması kullanıcılara muhteşem bir deneyim sundu. Kullanıcı sayısı büyük ölçüde genişleyen Messenger'a video sohbet, oyun, ödeme ve daha pek çok özellik eklendi. Önceki Sohbet sekmesinden çok daha iyi olduğuna hepimiz ikna olduk.

Instagram'ın bu yeni hamlesi de şimdilik gereksiz görünüyor. Ancak şirketin önümüzdeki yıllarda yapacağı geliştirmeler oldukça özgün bir mesajlaşma uygulamasının ortaya çıkmasını sağlayabilir. Direct from Instagram uygulamasının mevcut özelliklerine baktığımızda, Instagram arkadaşlarımızın anında eklendiğini görüyoruz. Türkiye'de de açık olduğundan eğlenceli mesajları daha önce hiç olmadığı kadar hızla oluşturup paylaşabilmek mümkün. Özel yüz filtreleri, Boomerang ve Instagram'ın yaratıcı araçlarını da kullanabilirsiniz. Öte yandan arkadaşlarınızın resimlerini yeniden düzenleme imkanına da sahipsiniz.

Geçtiğimiz gün Android ve iOS platformu için yayınlanan Direct from Instagram uygulaması, İsrail, İtalya, Şili, Portekiz, Türkiye ve Uruguay ülkelerinde kullanılabilir. Aşağıdaki bağlantıdan ücretsiz ve kolay bir şekilde indirebilirsiniz: