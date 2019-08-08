Instagram Kullanıcılarının Bilgileri Sızdırıldı

Facebook’un kullanıcı bilgilerini sızdırma skandallarından sonra şimdi de Instagram’ın kullanıcı verilerini çaldırması konuşuluyor. Instagram, bir pazarlama şirketi olan Hyp3r ile sürdürdüğü işbirliğini sonlandırdı. Görülen o ki Hyp3r, kullanıcıların fiziksel konum, profil bilgileri ve fotoğraf gibi bilgilerini daha iyi reklam hizmeti sunmak için sızdırıyordu.

Instagram, reklam ortağı olan şirketin kullanıcı bilgilerini sızdırdığını Business Insider isimli internet sitesi sayesinde öğrendi. Hemen ardından ise San Fransisco merkezli Hyp3r hakkında yasal olarak uyarıda bulundu. Edinilen bilgilere göre Hyp3r, konum gibi bilgilerin yanı sıra Instagram tarafından bile saklanmayan Instagram Hikayeler'ini de saklıyordu.

Instagram'dan yetkili bir kişi yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Hyp3r’ın eylemleri izin verilmiş değildi ve politikamızı ihlal ediyordu. Bu nedenle onları platformumuzdan kaldırdık. Ayrıca diğer şirketlerin herkese açık sayfalardan bilgi sızdırmaması için önlemlerimizi aldık."

Instagram’ın aldığı bu önlemlere karşılık Hyp3r’ın CEO’su yaptığı açıklamalarda hiçbir zaman kişisel olan içerik ya da bilgileri görüntülemediklerini, sadece herkese açık paylaşımları görüntülediklerini belirtti. Hyp3r'ın açıklamaları bu şekilde olsa da yaşanan olay sonrası kullanıcıların Instagram'a olan güvenleri sarsılacak mı göreceğiz.