Instagram Sahte Haber ve Yanlış Bilgileri Göstermeyecek

Sosyal medya üzerinden herhangi bir şeyi paylaşmanın çok kolay olması, sahte haber ve yanlış bilgi yayılımını da hızlandırıyor. Bunu engellemek için çeşitli yenilikler yapan sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Instagram ise geliştirdiği yeni araç sayesinde, sahte haber ve yanlış bilgileri göstermemenin yeni yolunu buldu.

Sosyal medya platformları her ne kadar eğlenceli görünseler de çoğu zaman sahte bilgilerle algı yönetimi yapılmasının başlıca aracı olarak görülüyorlardı. Özellikle seçim dönemlerinde yanlış bilgilerin önüne geçemeyen bu platformlar, son zamanlarda bunları engellemenin yeni yollarını bulmaya çalışıyorlardı. Instagram da kervana katılan platformlar arasına katıldığını duyurdu.

Instagram sahte haber aracı

Instagram yaptığı resmi açıklamada konuyla ilgili şunları belirtti: "Herhangi bir gönderi, üçüncü parti denetleyiciler tarafından sahte bilgi ya da kısmen sahte bilgi şeklinde işaretlendiğinde, o gönderinin hashtag'ler ve keşfet üzerinden dağıtımını durduracağız. Böylece insanlar ne okuyacaklarına tam olarak kendileri karar verebilecekler. Bir gönderi tam olarak sahte haber ya da yanlış bilgi olarak etiketlendiğinde ise bütün dünyada bu etiketle görüntülenecek."

Instagram üçüncü kişilerden alacağı yardımın yanı sıra daha önce Facebook üzerinde kullanılan resim tarama yapay zekasını da devreye alacak. Böylece yapay zeka, daha önce sahte haber olarak etiketlenen görselleri tespit edecek ve bu görsellerin yeniden paylaşılması durumunda da onları sahte olarak nitelendirecek.