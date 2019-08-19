Instagram, Sahte Haberlerle Mücadele Edecek

Sosyal medya sitelerinde hangi haberin doğru hangisinin yanlış olduğunu anlamak zaman zaman zor olabiliyor. Bu nedenle Facebook gibi şirketler, bu durumun önüne geçmek için önlem almak zorunda kalabiliyorlar. Instagram’da yaygın olarak görülmeye başlanan yanlış bilgilendirme ve haberlere yönelik olarak Facebook, sahibi olduğu Instagram’a kullanıcıların sahte olduklarını düşündükleri haberleri rapor etme seçeneğini getiriyor.

Facebook, 42 dilde denetleme yapan 54 tane haber doğrulayıcı ile çalışıyor ve bu hizmeti şimdi de Instagram'a getiriyor.; ancak şimdilik bu özellik sadece Amerika’da kullanılabilecek. Facebook’tan Stephanie Otway’in yaptığı açıklamalara göre, yanlış bilgilendirme konusunda geniş kapsamlı bir yaklaşım sergilemek için bu ilk adımın atılması gerekiyordu.

Instagram’a gelen yeni özellikle birlikte Amerika’daki kullanıcılar artık yalan olduğuna inandıkları içerikleri platforma eklenen buton ile şikayet edebilecek. Bu sayede insanları yanlış bilgilendirmeye çalışan içerikler, Instagram’ın Keşfet bölümünde görülmeyecek ve hashtag’lerde de çıkmayacak.

Son zamanlarda halkı yanlış bilgilendirmeye yönelten paylaşımların başında sağlıkla ilgili konular geliyordu. Özellikle ebeveynlerin çocuklarına aşı yaptırmaması yönünde paylaşımların çokça paylaşıldığı sosyal medya platformlarının bu gibi durumların önüne geçmek için kendi önlemlerini almaları gerekiyordu. Bunu sağlamaya yönelik olarak Instagram’a gelen sahte haberleri şikayet etme özelliğinin diğer ülkelerde ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz bilinmiyor.