Instagram Tüm Hikayeleri Gör Özelliğini Yayınladı

Instagram tarafından uzun bir süre önce yayınlanan ve artık hayatımızın bir parçası haline gelen Stories, pek çok kişinin severek kullandığı bir özellik olarak öne çıkıyor. Şu an için Instagram uygulamasını açtığınızda üstte hikayelere ayrılmış bir alan görürsünüz ve diğer hikayeleri görebilmek adına bu alanı sola kaydırmanız gerekir. Peki bütün hikayeleri aynı ekranda görmeyi ister miydiniz? Instagram 'Tüm Hikayeleri Gör' özelliğini bazı kullanıcılar için yayına aldı. İşte yeni özellik hakkında merak edilen tüm detaylar!

Julian Gamboa tarafından paylaşılan bir tweete göre bazı kullanıcılar sosyal medya uygulamasını açtığında iki satırlık hikayeler alanı ile karşılaşıyor ve bunun hemen altında 'tüm hikayeleri gör' yazısı yer alıyor. Eğer buna tıklarsanız mevcut olarak bulunan bütün hikayeler aynı ekranda gözüküyor.

