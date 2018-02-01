Instagram Video Arama Özelliği Sızdırıldı

Fotoğraf paylaşma uygulaması olarak başladığı hayatına Facebook tarafından satın alınmasının ardından bambaşka özellikler kazanarak devam eden Instagram için yeni bir iddia ortaya atıldı. Bir süredir söylenti şeklinde devam Instagram video arama özelliği bugün itibarıyla ilk kez görüntülendi.

Önceleri fotoğraf paylaşılmasına izin veren ve bu fotoğraflara çeşitli filtreler eklettiren Instagram, milyarlarca dolarlık ödemeden sonra Facebook tarafından satın alınmış ve ilk büyük değişikliğini Hikayeler özelliğiyle yaşamıştı. Snapchat’i satın alamayan Facebook, benzer bir özelliği Instagram, Facebook, Messenger ve WhatsApp’a ansızın eklemiş ve özellikle Instagram üzerinde köklü bir değişiklik yaratmıştı. Facebook tarafından Instagram üzerinde yapılacak yeni değişikliğin ise video arama olacağı söylendi.

WABetaInfo isimli çeşitli uygulamaların beta süreçlerinden haberler paylaşan bir internet sitesinin yaptığı haberde Instagram’ın geliştirici ekibinin halihazırda Instagram video arama özelliği için ter döktüğü söylendi. Hatta özelliğin geliştirme aşamasının büyük bölümünün tamamlandığı aktarılırken, birçok Instagram beta kullanıcısının video arama özelliğini bir süreliğine uygulamalarında görebildiği de yazılanlar arasında yer aldı.

Instagram Video Arama özelliğinin yapılacak beta testlerinin ardından bütün kullanıcılar için açılabileceği vurgulanırken, video arama yapabilmek için aramak istediğiniz kişiyle daha önce mesajlaşmış olmanız gerektiği de kaydedildi. Yani sizden gelen mesaj isteğini cevaplamamış herhangi birine arama yapamayacağınız gibi size gelecek isteklerin de mesajlaştığınız kişilerden gelmesi gerekecek.