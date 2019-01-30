Intel’in Katlanabilir Akıllı Telefon Patenti Ortaya Çıktı!

Katlanabilir telefonlar ve tabletlerle ilgili patentler konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmuyor. Zaten bu yıl içerisinde bu patentlerin hayata geçirilmiş ilk örneklerini göreceğiz. Ancak katlanabilir telefonların ilk örneklerinin, kurgu ve hayal dünyamızdaki cihazlar kadar mükemmel olması beklenmiyor. Yine de katlanabilir telefonları kullanışlı ve mükemmel kılan bir tasarım söz konusu olduğunda, Intel’in 2017 patenti, hepsi bir arada bir mobil cihaz için en ideali gibi görünüyor.

Katlandığında bir telefona dönüşen, açıldığında ise bir tablet halini alan bu cihazlar için en büyük problemlerden birisini cihazın boyutları oluşturuyor. Çünkü bu cihazlar bir tablet biçimindeyken katlandığında tam olarak geleneksel bir telefon haline dönüşemiyor ve telefon şeklindeyken de açılarak tablet haline geldiğinde garip, kare bir yüzey oluşturuyor. Xiaomi kısa süre önce bu sorunu çözebilecek bir prototip gösterdi ancak Intel’in bu soruna getireceği çözüm çok daha iyi olabilir.

LetsGoDigital, üç parçaya katlanabilen tipik dikdörtgen şeklindeki bir tabletle ilgili olarak Intel’in 2017 yılının ortalarında aldığı bir patenti ortaya çıkardı. Xiaomi’nin üç parçalı katlanabilir telefonundan farklı olarak bu cihazın kıvrımları, tipik ama daha kalın bir akıllı telefon oluşturmak için birbirleriyle örtüşüyor. Cihazın katlanış şekline bağlı olarak, tıpkı ZTE nubia X ve Vivo NEX Dual Display Edition’daki gibi çift ekranlı bir telefona sahip olabilirsiniz.

Tüm bunların yanı sıra bu patentte daha fazla detay da yer alıyor. Örneğin cihaz üzerinde herhangi bir sensör görünmüyor, bu da kamera ve parmak izi tarayıcısı gibi çeşitli sensörlerin ekranın içerisine yerleştirildiğine işaret ediyor. Ayrıca katlanan panellerin oluşturduğu açıklığın içerisine yerleştirilen bir akıllı telefon kalemi de mevcut. Cihaz aynı zamanda bir laptop gibi ya da tamamen düz bir şekilde de katlanabiliyor.

Intel, OEM ortaklarına sunacağı prototipler yapabilmesine rağmen, şirketin bu cihazı kendi başına üretmesi pek mümkün görünmüyor. Bu konuda Intel ile iş birliği yapabilecek firmalardan birisi Microsoft olabilir. Çünkü Microsoft yakın zamanda bir katlanabilir batarya patenti almıştı. Intel’in katlanabilir telefon patentiyle Microsoft’un katlanabilir batarya patenti bir araya gelirse mükemmel bir uyum sağlayabilir.