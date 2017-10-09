İnternet Alışverişlerinizde Bunu Yapıyorsanız Başınız Ağrıyabilir!

Kıyafetten elektroniğe, yiyecekten özel bakım ürünlerine kadar her şeyimizi internetten sipariş veriyoruz. Öyle ki, uzmanlar Türkiye’de perakende e-ticaret hacminin 2019’da ikiye katlanıp 35 milyar TL seviyesine geleceğini söylüyorlar. Bununla birlikte, kullanıcıların dikkat etmesi gereken belli başlı şeyler de var. İşte tuzağa düşmemenin anahtar noktaları.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, internet alışverişi konusunda çok önemli uyarılarda bulundu. Bakal, Türkiye'deki tüketicilerin çoğunun, haklarını tam bilmediğini söyledi.

E-alışverişte kullanıcı farkındalığının oldukça az olduğunu ifade eden Bakal, tüketicilerin kendi hakları için bilinçlenmesi gerektiğini söyledi. Bakal, “Dünyada iyiler de olacak, kötüler de. Bugün bir cep telefonu sipariş ediyorsunuz, salatalık gelebiliyor. Eğer ilk salatalık mağduru şikayet etmeye çekinirse, hakkını tam olarak aramazsa, kötüler salatalığı 15 ay boyunca satarlar. İyilerin kazanmasını istiyorsak hakkımızı savunacağız” dedi.

“İnternetin dizginlenmesi, terbiye edilmesi tüketicinin mevzuattaki hakkı olan maddeleri uygulamasına bağlı” diyen Bakal, “Bu durum hem bireysel olarak tüketiciye fayda sağlarken hem de ülkedeki sistemin daha düzenli çalışmasına vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, tüketicinin internetten aldığı ürünü bir sebep göstermeksizin 14 gün içinde iade edebileceğini belirten Bakal, çoğu kişinin bu haktan habersiz olduğunu söyledi.

Sözleşmeyi Okumadan Butona Basmayın

İnternetten alışverişlerde ‘sözleşmeyi okudum’ butonuna okumadan basıldığını dile getiren Bakal, bu sebeple ürünün satın alındığı firmayı tüketicinin kendi elleriyle haklı çıkarttığını belirtti.

Bakal, “Müşteri hakkını gasbetmenin yolu, küçük küçük yazı karakterleriyle sözleşme oluşturup, büyük harflerle 'sözleşmeyi okudum' butonu yapmak. Bir an evvel ürünü satın almaya çalışan tüketicimiz de okumadan onay verip satıcının ekmeğine yağ sürüyor. Bilinçli tüketici olmak zorundayız” sözleriyle tüketicileri uyardı.