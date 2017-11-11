İnternet Bağımlılığı İntihara Neden Olabilir!

Sosyal medyada veya internette çok fazla zaman geçirmek, bağımlı olmak veya internetsiz yapamamanın sonu intihar olabilir. Ayrıca bu seviyede olan bir kişi daha da asosyalleşerek çevresindeki insanlar tarafından yalnızlığa mahkum kalabilir. Uzmanlar bağımlılık başlamadan önce neler yapılması gerektiğini söylüyor.

Bir süredir Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkedeki gençler Blue Whale oyunu yüzünden intihar etmişti. Bu tarzda oyunların çoğalmasıyla beraber internet ve sosyal medya bağımlılığı konusu bir kere daha gündeme geldi. Özellikle genç ve çocuk yaştaki kişilerde görülen teknoloji bağımlılığının sonu hiç iyi olmayabilir. Psikolog Özlem Soysal açıklamasında intiharın, kişinin isteği ile kendi yaşantısına son verme durumu olduğunu belirtti. Ayrıca Soysal intiharda biyolojik, psikolojik, sosyal etmenlerin büyük bir payı olduğunu bildirdi. Ayrıca psikolog, internet veya sosyal medyanın belirli saatler içerisinde kullanılmasının doğru olacağını ifade etti.

"Aileler çocuklarla 'intihar konusunu konuşmayalım, intihara meyilli değillerse dahil meyilli olur' diye düşünüyorlar. Ama aslında bu konu çocuklarla konuşulmalı, çocuk bu konuşmaları ile zaten aileye mesaj gönderiyor, 'elimden tut sorunlarımı çözemiyorum, beraber çözelim' mesajı. Çocukla görüşüldüğü takdirde sorununu söyleyebilir ve aileler bunun üzerine bir çözüm üretebilirler. Ebeveynler sorunların çözülebilir olduğunu çocuğa iletmeliler. Yani aile, çocuğun bu durumunu sezdiği zaman çocuğunu alıp karşısına konuşmalıdır." diyen psikolog Soysal yalnızlaşma konusunda ise şunları söyledi: "Çocuk saatlerce odasında internette uğraşırken aileler sürekli kontrol etmeli. Çocuk hangi sitelere giriyor, internette ne gibi araştırma yapıyor bunları yakından takip etmeleri gerekir. Ayrıca çocukların internete girmelerinin belirli bir sınırı olmalıdır."